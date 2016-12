Milan, Inzaghi: "Difficile vincere subito trofei" 

21:41 - Pippo Inzaghi non fa il passo più lungo della gamba. La sua carriera da allenatore è iniziata da poco e ora è alla guida del Milan: "Con i ragazzi mi sono preso grandi soddisfazioni, ora vivo questa avventura al massimo ma non penso a vincere subito trofei". Il tecnico rossonero ospite al Gazzetta Day ha dribblato l'argomento derby andando in gol con la Nazionale: "Barone aspetta ancora il mio passaggio? Meglio per lui, avrebbe sbagliato".

La vittoria del Mondiale è un'emozione unica: "La prima della Gazzetta sulla nostra vittoria al Mondiale 2006, quella di 'Tutto vero', mi è rimasta nel cuore. La più bella immagine? Fabio Cannavaro che alza la coppa a Berlino".