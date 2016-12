Milan, Inzaghi: "Daremo l'anima, i tifosi ci daranno la scossa" 

19:25 - Inzaghi è carico e motivato: "I derby non si giocano, si vincono. Noi daremo l'anima per 90 minuti". L'allenatore del Milan punta molto anche sul fattore casa: "I nostri tifosi ci daranno la scossa e potranno fare la differenza". Pippo snobba Mancini e lo avverte: "Ho pensato solo alla mia squadra. Sarà difficile essere più forti di noi". Inzaghi sprona anche Torres: "Ci trascinerà ad alti livelli, mi auguro che questa sia la sua partita".

Il derby può essere la partita della svolta? "Non ci sono partite che si possono sbagliare. Bisogna vincerle tutte".

Torres? "Ha movimenti congeniali per il nostro modo di giocare. Mi auguro si sblocchi, già da domani. Può trascinarci ai vertici. Mi auguro sia la sua partita"

Zeman ha detto che "non sei pronto per allenare in Serie A", cosa ne pensi? "Parliamo del derby".

Il tuo ricordo più bello del derby? "Ce ne sono tanti, è difficile dirne uno. Al mio primo derby ho avuto la fortuna di segnare e vincere 4-2. Anche l'eurodervy del 2003 è un ricordo molto bello. Mi auguro di vincere la Champions da allenatore in questo modo".

Zapata al posto di Alex? "Ho tante alternative a disposizione, decido dopo l'allenamento. Cercherò di capire la soluzione migliore".

Cosa vuol dire perdere Alex? E Montolivo in panchina? "Sono molto contento che Riccardo sia recuperato, è il nostro capitano. Lui vorrebbe giocare, ma bisogna andare cauti. Per gli assenti sono tanti, ma abbiamo ottimi sostituti".

Questo Milan ti piace? "Io non mi accontento mai e dobbiamo migliorare partita dopo partita. E' normale avere ancora qualche difetto".

Che differenza c'è affrontrare l'Inter con Mancini in panchina e non Mazzarri? "Nessuna differenza, ho ragionato solo sui miei giocatori. Ho delle buone sensazioni e sono sereno".

Inzaghi in conferenza stampa: "I giocatori devono rendere orgogliosi i nostri tifosi, è questa la mia priorità. Il nostro pubblico deve fare la differenza".

Il Milan è una grande squadra? "Dovremo diventarlo e dobbiamo dare continuità di risultati. In questa settimana ho pensato molto poco all'Inter, ma solo a noi. Dobbiamo ripartire da Genova e dall'atteggiamento buono. Bisogna comandare il gioco come il Milan deve fare sempre".

Honda? "Pensavo fosse stanco dopo la trasferta con il Giappone, invece sta molto bene. Non ho ancora deciso chi far giocare in attacco".

La vicinanza di Berlusconi: "Il presidente è la nostra forza e ci da sempre dei consigli nel modo giusto. Siamo contenti che è venuto: vogliamo dedicargli la vittoria".

Mancini sulla panchina dell'Inter? "Io devo preoccuparmi della mia squadra e l'ho vista lavorare bene per tutta la settimana. Per 90 minuti noi daremo l'anima, la scossa la daranno i nostri tifosi. San Siro sarà tutto esaurito".

Inzaghi a Milan Channel: "Alex? Purtroppo ha sentito un fastidio e ha un problema muscolare. Dispiace ma siamo in tanti e chi lo sostituirà farà bene".