Milan: Inzaghi confermato, ma servono punti 

17:53 - A Firenze, nonostante la sconfitta, si è visto un Milan decisamente migliore rispetto alle ultime uscite. Timidi segnali di ripresa sul piano del gioco e dell'atteggiamento prima del crollo fisico e mentale dei minuti finali di una partita interminabile. Una beffa atroce per Pippo Inzaghi che, però, resta alla guida della squadra. L'ex attaccante è salvo, ma ora deve portare punti alla causa rossonera. Sabato sera contro il Cagliari è un'occasione unica da non fallire.

A Firenze Pippo Inzaghi si è giocato bene le sue carte e ha convinto Galliani e Berlusconi a concedergli ancora fiducia. L'allenatore ha capito la lezione subita contro il Verona e non ha ripetuto gli stessi errori. Vedi il cambio Cerci per Honda dopo il vantaggio per cercare il raddoppio. Tutt'altra storia rispetto a quello di una settimana fa, che aveva fatto tanto discutere, Pazzini-Bocchetti per difendere il risultato. Al Franchi è andata male, ma la squadra ha dimostrato di essere dalla parte del mister con una reazione positiva. Adesso serve il cambio di mentalità, quella vincente che SuperPippo aveva da attaccante e che non è ancora riuscito a trasmettere da allenatore. Il baricentro basso è un problema di testa, ma anche fisico. Per questo l'ad Galliani settimana scorsa si è recato personalmente a Milanello per fare il punto con tutto lo staff. Una questione spinosa che porterà a una rivoluzione in estate. Infine c'è da sistemare anche una difesa distratta e sempre rimaneggiata: da qui nascono le nove reti subite di testa in campionato, record negativo della Serie A.



A inguairare Inzaghi sono i numeri di un 2015 disastroso. Il Milan in 11 partite nell'anno solare ha totalizzato solo 10 punti, con il terzultimo posto nella classifica virtuale a pari con Atalanta e Udinese. La media punti è ancora peggio (1,29) che ha mandato in frantumi i sogni caldeggiati sotto l'albero di Natale. Con lo stop di Firenze sembra essere sfumato anche l'obiettivo Europa League. Ora ci sono undici partite per salvare il salvabile e, magari, progettare il futuro.