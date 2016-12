Milan, Inzaghi alza la voce: "Basta attaccare i miei giocatori"

18:33 - Le critiche degli ultimi giorni non sono piaciute a Filippo Inzaghi, che in vista della sfida col Cesena chiede più tranquillità attorno alla squadra. "Basta attaccare i miei giocatori e cercare colpevoli. Le critiche influenzano negativamente - ha spiegato il tecnico del Milan -. Prendetevela con me". Poi una battuta sui consigli di Berlusconi: "Io ascolto tutti, anche il presidente, e poi prendo le decisioni, sono l'allenatore".

LE PAROLE DI INZAGHI

Honda intoccabile

"Sta bene, è in un grande momento. Penso che giocherà"



Critiche eccessive

"Non c'è nulla in particolare, solo la caccia al colpevole. Questi sono ragazzi che hanno il Milan nel cuore e tutti vogliono battersi per questa maglia. Uno fa bene il proprio lavoro ma poi chiunque ha limiti, troppo facile prendersela con un giocatore. Non mi piacciono questi giochini"



I consigli del presidente

"Io ascolto tutti, anche il presidente e poi prendo le decisioni, sono l'allenatore. Spero le migliori per farlo vincere sempre"



Obiettivi

"Non poniamoci obiettivi. Pensiamo a migliorare, a giocare bene e a subire meno. Con questo entusiasmo e questa voglia potremo fare bene"



Torres titolare?

"Fernando è recuperato e giocherà. E' in buon momento ma ancora non è al massimo della condizione. Ha un buono spirito, è contento per il gol e a Empoli si è dato da fare. Siamo contento di averlo con noi"



Meglio San SIro o un nuovo stadio?

"Voglio pensare alla partita. Spero solo di riempirlo di tifosi"



I centrocampisti

"Stanno abbastanza bene, abbiamo anche recuperato Essien.Purtroppo abbiamo perso van Ginkel, avrò modo di capire chi schierare. Sono tutti di grande affidamento. Adesso si critica anche Muntari ma aveva iniziato benissimo, io mi arrabbio per queste cose. Prendetevela con me, lasciate stare i ragazzi, se anche i buoni momenti li facciamo sembrare difficili poi diventa tutto complicato"



Squadra sotto pressione

"Mi auguro che non sia un problema. Io ai miei giocatori dico sempre la verità. Sappiamo che c'è da lavorare tanto e da dove siamo partiti. Bisogna lasciarli lavorare e hanno bisogno di acquisire certezze e credo che potremo crescere. A parte la partita ocn la Juve, abbiamo fatto delle ottime gare. Siamo in crescita e vedo grande disponibilità durante gli allenamenti. Poi a dicembre potremo iniziare a giudicare e trovare colpevoli. Ora è un giochino che non fa bene a nessuno"



Questione difesa

"Chiaro che se trovassi la coppia giusta giocherebbe sempre, ma ho avuto problemi fisici in difesa. Ho avuto fuori Alex, abbiamo tanti giocatori e guardo gli allenamenti. E' troppo facile dire che era meglio quello che non aveva giocato. Col lavoro, piano piano, troveremo la ricetta giusta e la coppia giusta di difensori. Sono sei o sette anni che il Milan non inizia così, non diamo subito la colpa ai centrali quando si prendono gol. Serve fiducia. Non influenziamo i ragazzi, so che daranno gioie ai tifosi"



La condizione di El Shaarawy

"Stephan non è più una sorpresa, è un grandissimo giocatore. Dopo la Lazio ha avuto un problema e ha perso 10 giorni di lavoro, ma ho piena fiducia in lui e infatti l'ho fatto giocare con la Juventus. Deve recuperare brillantezza, è vero, ma con lui mi sento in una botte di ferro e sarà mio compito utilizzarlo al meglio. Deve ritrovare brillantezza, è giovane e un nazionale. Se giocherà subito bene, se no nell'arco della partita c'è sempre bisogno di calciatori così"



Capitolo Bonera

"Al Milan si cerca sempre un colpevole. Bonera è qui da otto anni e ha sempre giocato anche con altri allenatori. A Empoli ha sbagliato sul primo gol, poi ha fatto una buonissima partita. Io sono molto tranquillo con lui. E di volta in volta cercherò di capire la coppia che mi dà più garanzie"



Alex torna in gruppo

"E' da giovedì che si allena con noi. Ma io ho tanti centrali disponibili, troverò i migliori per domani"



De Sciglio in difficoltà?

"Penso abbia fatto delle buone prestazioni, non ottimali. Ma è un professionista vero e conosciamo le sue qualità. Dobbiamo dargli un po' di tempo e deve recuperare brillantezza. Deve ancora adattarsi a sinistra"



Fragilità sui calci piazzati

"E' da tanti anni che qualcosa non funziona e dobbiamo cercare di porre rimedio. Forse ci mancano centrimetri in area, ma penso che a Empoli sia mancata un po' di concentrazione. Ma sono sicuro che miglioreremo, non siamo gli unici a subire gol su calci piazzati. E' un problema che abbiamo, ma ci stiamo allenando per migliorare. Con la Lazio han tirato dieci calci d'angolo e non ci han fatto gol. A volte è anche questione di disattenzione"



Rapporto con Berlusconi

"Il presidente viene sempre con una carica incredibile. Ci dà consigli e ha voluto parlare con alcuni giocatori. E' una risorsa e spero di dargli soddisfazioni"



La gara di Empoli

"Ci sono state molte cose positive finora, ma molte ancora da migliorare. Bisogna stare calmi e tranquilli. Questa squadra ha bisogno di lavoro. Ci sono tanti giocatori che stanno facendo bene, ma sappiamo dove dobbiamo migliorare. Ed Empoli abbiamo preso due gol su calcio piazzato. Io rivedo sempre le partite e con l'Empoli abbiamo fatto bene. Abbiamo rischiato, certo, ma c'è staa anche la reazione e piano piano troveremo le scelte migliori"



Moduli ed equilibrio

"Il sistema usato finora ci ha datto grandi benefici. Siamo il miglior attacco del campionato. Abbiamo diverse soluzioni e valuterò di gara in gara il modulo migliore per giocare. Possiamo fare due tipi di gioco. Con i calciatori che abbiamo valuterò e ragionerò sul migliore da schierare in campo. Ad Empoli abbiamo rimontato bene, non tralasciamo le cose ben fatte".



Ostacolo Cesena

I punti sono sempre importanti. Ci siamo preparati bene e sappiamo che queste trasferte ci sono sempre insidie in Serie A nessuno regala nulla. Cercheremo di fare una grande partita



Prima di iniziare la conferenza stampa, Pippo ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Milan Channel



Rapporto con il presidente

"Il presidente? Ci porta sempre entusiasmo, voglia e consigli. Questo ci rende sereni e speriamo di regalargli sempre buone partite e risultati"



Scelte tecniche e responsabilità

"Chiedo a tutti un po’ di giudizio perché è troppo semplice rimpiangere chi non gioca, noi stiamo facendo bene, ognuno si prende le sue responsabilità e non potevamo pensare di risolvere tutto subito. I ragazzi lavorano bene, sono contento"



Honda

"Bisogna lasciare i giocatori liberi di esprimersi, lui era stato giudicato negativamente troppo in fretta"



Torres

"Torres me lo aspettavo così, è stato fermo qualche giorno, non è ancora nelle condizioni ottimali ma ha fatto una buona gara, con grande spirito e facendo un bel gol. Davanti abbiamo tante alternative e toccherà a me ad ogni partita capire quale sarà lo schieramento migliore"



Il modulo per Cesena

"Avere due possibilità può essere un’arma importante, ora valuterà con quale sarà meglio iniziare. A Cesena sarà dura, con le neo promosse è sempre così, avranno lo stadio pieno ma noi ci siamo allenati bene"