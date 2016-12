Milan-Inter: parlano i grandi ex

15:55 - Milan-Inter si avvicina e i protagonisti di ieri e di oggi raccontano le emozioni del derby di Milano

PROBABILI FORMAZIONI

MUNTARI: "MILAN IN CRESCITA, DAREMO TUTTO"

"Il derby significa tanto per noi, per la classifica, ma anche per la fiducia in noi stessi", ha dichiarato Sulley Muntari in un'intervista a Milan Channel. "La squadra è in crescita, dobbiamo dare tutto per i nostri tifosi e faremo di tutto per vincere una partita unica, speciale e molto sentita. Dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità, senza pensare a cosa ci può o non deve mancare. Il gol nel derby ancora mi manca, ma l’importante è prima di tutto che la squadra vinca". Sul tecnico Inzaghi il centrocampista ha aggiunto: "E' in tensione come lo è sempre e ci sta con il fiato sul collo. Dobbiamo seguirlo, è la nostra guida".

MAZZOLA: "GOL DOPO 13 SECONDI? EMOZIONE PIU' GRANDE"

Sandro Mazzola ricorda a inter.it il gol dopo 13 secondi segnato nel derby del '63: "È l'emozione più grande che mi porto dentro nel derby. Quando ho segnato non ci credevo. Io che sono sempre stato 'normale' nel festeggiare i gol, quella volta feci 2 piroette".

HELVEG A MILAN NEWS: "6-0 UN DERBY LEGGENDARIO, HO GODUTO PARECCHIO"

Intervistato dalla redazione di Milanews.it, il doppio ex Thomas Helveg ha ricordato i momenti indimenticabili delle sue esperienze a Milano: "Il derby più memorabile? Sicuramente il 6-0 all'Inter. E’ stata una partita fantastica, siamo partiti a mille abbiamo fatto la storia. Abbiamo goduto parecchio. Ogni palla che arrivava in area entrava in rete, una partita leggendaria". Helveg ha espresso anche le sue impressioni sui primi mesi da allenatore di Inzaghi: "Ho visto delle partite e devo dire che non mi dispiace per nulla. Credo che il Milan di Pippo stia già prendendo forma. Ed è la cosa più importante quando c’è un nuovo allenatore. In alcune gare non sono stati perfetti, c’è da perfezionarsi e sono fiducioso”.

FIOCCO AZZURRO PER MENEZ: E' PAPA': LEGGI QUI



PAROLE, RICORDI, EVENTI

MUNTARI: "MILAN IN CRESCITA, DAREMO TUTTO"

"Il derby significa tanto per noi, per la classifica, ma anche per la fiducia in noi stessi", ha dichiarato Sulley Muntari in un'intervista a Milan Channel. "La squadra è in crescita, dobbiamo dare tutto per i nostri tifosi e faremo di tutto per vincere una partita unica, speciale e molto sentita. Dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità, senza pensare a cosa ci può o non deve mancare. Il gol nel derby ancora mi manca, ma l’importante è prima di tutto che la squadra vinca". Sul tecnico Inzaghi il centrocampista ha aggiunto: "E' in tensione come lo è sempre e ci sta con il fiato sul collo. Dobbiamo seguirlo, è la nostra guida".

MAZZOLA: "GOL DOPO 13 SECONDI? EMOZIONE PIU' GRANDE"

Sandro Mazzola ricorda a inter.it il gol dopo 13 secondi segnato nel derby del '63: "È l'emozione più grande che mi porto dentro nel derby. Quando ho segnato non ci credevo. Io che sono sempre stato 'normale' nel festeggiare i gol, quella volta feci 2 piroette".

HELVEG A MILAN NEWS: "6-0 UN DERBY LEGGENDARIO, HO GODUTO PARECCHIO"

Intervistato dalla redazione di Milanews.it, il doppio ex Thomas Helveg ha ricordato i momenti indimenticabili delle sue esperienze a Milano: "Il derby più memorabile? Sicuramente il 6-0 all'Inter. E’ stata una partita fantastica, siamo partiti a mille abbiamo fatto la storia. Abbiamo goduto parecchio. Ogni palla che arrivava in area entrava in rete, una partita leggendaria". Helveg ha espresso anche le sue impressioni sui primi mesi da allenatore di Inzaghi: "Ho visto delle partite e devo dire che non mi dispiace per nulla. Credo che il Milan di Pippo stia già prendendo forma. Ed è la cosa più importante quando c’è un nuovo allenatore. In alcune gare non sono stati perfetti, c’è da perfezionarsi e sono fiducioso”.

FIOCCO AZZURRO PER MENEZ: E' PAPA': LEGGI QUI