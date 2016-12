Milan-Inter, è bufera per i 5 milioni di "topi interisti". Mr Bee: "Non lavorerà mai per il Milan"

MISTER BEE SI DISSOCIA: NON LAVORERA' MAI PER IL MILANLe parole di Dana non hanno lasciato indifferente Mister Bee che si è immediatamente dissociato su twitter chiedendo scusa all'Inter e chiarendo che "le sue parole non sono le mie. Lui non è e non sarà mai parte del Milan"





Football is about sportsmanship & respect. What happened is a disgrace & we shall never tolerate this. — Bee Taechaubol (@beetaechaubol) 21 Giugno 2015