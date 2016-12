Milan-Inter, derby d'Asia: il 25 luglio a Guangzhou

10:53 - Tra una trattativa e l'altra per la cessione del Milan a proprietari cinesi, una certezza c'è: il primo derby stagionale contro l'Inter nella prossima stagione si giocherà in Cina a luglio. Manca l'ufficialità della data, ma entrambe le squadre milanesi saranno impegnate in estate nelle rispettive tournée asiatiche. Da lì la decisione di disputare la stracittadina che dovrebbe giocarsi il 25 luglio a Guangzhou. Per l'Inter poi anche Bayern e Real.

I nerazzurri dovrebbe giocare quattro partite in Oriente e Zanetti settimana prossima definirà gli ultimi dettagli. Quattro test di lusso, con Milan, Bayern e Real e una quarta squadra ancora da decidere. Tre sfide in Cina, col Bayern a Shanghai, col Milan a Guangzhou e col Real Madrid a Zengchen e l'ultima in Indonesia (ma anche il Giappone è in corsa) probabilmente contro il Manchester City.