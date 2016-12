Milan-Inter: così male nel 2000-2001, e addio Champions

10:38 - Con le sconfitte di sabato sera e domenica pomeriggio, Inter e Milan restano assieme, a 26 punti, none in classifica, potenzialmente a -10 punti dalla zona-Champions, qualora il Napoli dovesse vincere il posticipo di lunedì sera al San Paolo contro il Genoa. Sono crisi diverse, ma pur sempre di crisi si tratta.

Le due milanesi non sommavano 52 punti in due alla prima giornata del girone di ritorno dal torneo 2000-01 (allora le squadre del campionato erano ancora 18), con i rossoneri che erano a quota 27, quinti, i nerazzurri ottavi a 25, a pari merito con Udinese e Fiorentina, ma allora i posti Champions per l'Italia erano ancora quattro e quindi le distanze dalla zona che conta erano decisamente più abbordabili: -3 per i rossoneri, -5 per i nerazzurri.

Per la cronaca quel campionato si chiuse con il Milan sesto con 49 punti e l'Inter quinta a 51, entrambe qualificate per l'allora Coppa Uefa, oggi Europa League.

Analizzando le singole squadre, il Milan ha comunque - paradossalmente - un punto in più rispetto all'anno scorso, mentre l'Inter lo scorso campionato dopo 20 giornate ne aveva 32, e non andava peggio di adesso proprio dal torneo 2000-01, quando aveva un punto in meno rispetto agli attuali 26.

Aggravante di casa nerazzurra la media di Mancini, peggiore rispetto a Mazzarri: il coach jesino ha messo insieme 10 punti in 9 giornate - media 1,11 ad incontro - a quando ha rilevato il predecessore; Mazzarri era stato esonerato dopo 16 punti raccolti in 11 giornate (media 1,45).



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X