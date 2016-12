Milan: incontro con Mister Bee in Cina

Mentre sul campo il Milan è atteso dal bivio decisivo della stagione contro il Carpi in Coppa Italia, sul fronte societario la trattativa continua. Nei prossimi giorni è in programma un viaggio in Cina di una delegazione di Fininvest, che dovrebbe incontrare direttamente Mister Bee e fare il punto della situazione. Non è escluso che il tycoon thailandese presenti un nuovo socio - si è parlato di Alibaba ma la voce non trova conferme almeno per quanto riguarda le quote societarie - ma è anche possibile che si tratti di un normale aggiornamento.