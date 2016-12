Milan, il risveglio passa da Mihajlovic

C'è ancora molto da lavorare per colmare il gap con le avversarie, ma qualcosa è cambiato a Milanello. L'Europa League è vicina e nessuno dimentica il terzo posto e i playoff di Champions. Una rinascita quella del Milan (14 punti nel girone di ritorno, all'andata erano stati 9) nata sotto il segno di Sinisa Mihajlovic. Il serbo, criticato per l'avvio stentato dopo i quasi 90 milioni di euro spesi sul mercato, adesso ha 9 punti in più di Pippo Inzaghi, che ha poi chiuso l'anno al decimo posto. Ed è in corsa per un posto in Europa e per la finale di Coppa Italia. Certo, in estate nessuno in via Aldo Rossi si aspettava questo campionato, ma alcune problematiche di questa squadra probabilmente erano state sottovalutate o nemmeno prese in considerazione. Mihajlovic non ha fatto altro che lavorare e correggere gli errori di tutti, anche i suoi. E' passato da un sistema di gioco all'altro, trovando equilibrio e compattezza nel 4-4-2. Ha lavorato sulla testa dei giocatori, apparsi intimoriti e con poca propensione alla vittoria.



Comunque andrà questo campionato, con o senza terzo posto, un passo avanti rispetto alle ultime stagioni è stato fatto. Mihajlovic ha ridato una sorta di identità alla squadra, facendola calare con umiltà nella realtà senza mai dimenticare il blasone di un club che in questi 30 anni ha vinto molto. Il simbolo di questa rinascita è Honda, uno dei migliori nelle ultime gare. Basti vedere la determinazione con la quale il giapponese ha recuperato la palla nell'azione dell'1-0 contro il Genoa. Criticato e fuori condizione, ha ritrovato fiducia nei suoi mezzi e la via del gol. Il giapponese ha interrotto un digiuno realizzato che durava, in serie A, da 41 partite: nel 2014 contro il Verona le sue ultime reti (19 ottobre, doppietta al Bentegodi nel 3-1). Ora serve solo continuità. E il Napoli sarà un bellissimo banco di prova per questo Milan.