Milan, il primo derby di Donnarumma: "Sono emozionato"

Sarà il primpo derby per Gigio Donnarumma. "Sono emozionato. E siamo molto carichi, tutti", ha risposto il giovane portiere nella chat con i tifosi rossoneri. All'andata c'era Diego Lopez: "Lui e Abbiati mi hanno sempre esortato a fare del mio meglio e di giocare come so. La mia parata più bella? Scelgo quella con la Roma, contro Rudiger". E sui giocatori che lo hanno impressionato di più: "In generale Pogba. Tra i miei compagni Bacca".