Milan, il fondo Doyen è a Milano

Sarà un'altra giornata piena di impegni quella odierna per Mr Bee, sbarcato mercoledì a Milano per chiudere la trattativa con Berlusconi per l'acquisto del 48% del Milan. Entro fine settimana le due parti siglerannp un patto vincolante, anticamera della chiusura della trattativa entro fine estate. Mr Bee è in stretto contatto con i suoi legali. In giornata è incontrerà Nelio Lucas della Doyen, advisor sportivo del broker thailandese.

Nelio Lucas è arrivato a Milano. Probabilmente per capire che ruolo avrà il fondo Doyen. Secondo alcune fonti vicine alla trattativa, la Doyen non farà parte della cordata asiatica e si dovrà accontentare di un ruolo di consulente di mercato. Ne parlerammo meglio oggi nel probabile faccia a faccia.

Anche se non fa parte della trattativa, un nodo da sciogliere è quello della costruzione dello stadio al Portello. Secondo quanto è filtrato c'erano e restano perplessità da parte di Fininvest sul piano sostenuto da Barbara Berlusconi. Sarà la stessa figlia del presidente a descrivere il progetto nei minimi dettagli al broker thailandese. Servirà quindi ancora un po' di tempo per il passaggio ufficiale del 48% del Milan nella mani di Bee Taechaubol, ma il thailandese non è mai stato così vicino al club di via Aldo Rossi come in queste ore.