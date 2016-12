Milan, il consiglio di Sacchi: "Io terrei Mihajlovic"

"Di allenatori bravi ce ne sono tanti, io preferirei che rimanesse Mihajlovic ". Arrigo Sacchi , intervenuto a Rai Radio2, dice la sua sul futuro della panchina del Milan. Mentre in casa rossonera si fa sempre più concreta la candidatura di Brocchi per la prossima stagione, Sacchi vota per il serbo e tira una frecciatina: "Di Francesco? Una società seria dovrebbe stare attenta prima a chi prende ...".

I funerali di Cesare Maldini sono stati l'occasione per un incontro con Berlusconi e Galliani. Sacchi spiega: "Sì, ci siamo incontrati ma principalmente per parlare di ricordi e di calcio in generale: è stato un amarcord. Tra di noi c'è stima reciproca".



Come vede Sacchi la lotta scudetto tra Napoli e Juve? "La Juventus è l'unica squadra italiana che si avvicina alle grandi del calcio europeo. In un mondo dove si quantifica tutto attraverso i soldi, il Napoli che lotta ancora per lo scudetto però sta facendo un miracolo: la Juve ha un fatturato di 300 milioni, il Napoli non arriva a 100".