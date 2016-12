Milan-Ibra, ecco perché i tempi sono lunghi 

16:59 - Tempi lunghi. Nessuno al Milan si era mai illuso che la eventuale acquisizione di Ibrahimovic si concludesse rapidamente. Comunque questi i dati probabilmente incontrovertibili sulla trattativa più importante del mercato 2015. Il presidente Berlusconi vuole fortemente il ritorno dello svedese, e dopo l'incontro a Doha l'ottimismo non è scemato.

Ibrahimovic ritiene conclusa la sua esperienza al Psg e vuole finire la carriera al Milan, con il quale avrebbe già un pre-accordo sul piano economico, si parla di 6,5 milioni di euro per tre anni. La signora Ibrahimovic insiste per il ritorno a Milano, una città che ha sempre amato.

Qual è la situazione dopo il viaggio in Qatar dell'attaccante accompagnato da Mino Raiola? Sul suo profilo Instgram, Zlatan posta una foto sull'aereo privato che li ha ricondotti a Nizza con le parole "stiamo lavorando per il futuro io e quel cervellone di Raiola". Il problema ora è il Psg, che non può permettersi di perdere un campione senza presentare con orgoglio, alla Francia intera, un sostituto di pari livello o quasi.



