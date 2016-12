Milan, i residenti del Portello dicono no allo stadio 

10:48 - Per Galliani è un sogno, per altri un incubo: il nuovo stadio del Milan fa discutere. I rossoneri hanno presentato il progetto e il Comune di Milano deve decidere come riqualificare la Zona Portello tra altre proposte. Intanto gli abitanti avrebbero già deciso il no alla costruzione della nuova impianto dei rossoneri. I residenti hanno stampato 5mila volantino: "Uno stadio qui è una partita persa". Ora Barbara Berlusconi dovrà convincere pure loro.

A decidere, come detto, sarà il Comune e il sindaco Pisapia si è mostrato favorevole allo stadio: "Bisognerà vedere la compatibilità rispetto al territorio, ma non entro nella questione dell'ubicazione. Dico solo che ci sta, soprattutto uno stadio così come proposto dal Milan: aperto alla città, al quartiere e alla zona, giorno e notte. Tutti i giorni e non solo la domenica. Non deve essere un luogo isolato, dove si gioca due volte a settimana, ma vivo e vivace come avviene nelle capitali europee".