Milan, i cinesi: "Tifosi tranquilli. Riporteremo il club al top"

Il Milan deve pianificare, fin da adesso, il futuro. Il nome di Marco Fassone è sempre forte: l'ex dirigente di Juventus, Inter e Napoli, sembra destinato a diventare il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i cinesi hanno voluto tranquillizzare l'ambiente rossonero: "Tifosi, vogliamo riportare il Milan ai vertici del mondo, è il nostro obiettivo". Nel frattempo, Fassone starebbe lavorando per individuare un direttore sportivo: i papabili sono 4-5, ma il nome non è ancora trapelato. L'obiettivo dei cinesi sarebbe arrivare al closing prima del derby con l'Inter, in programma nel turno del 20 novembre.