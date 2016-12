Milan: i bookmaker sono certi, torna Ancelotti

Carlo Ancelotti torna sulla panchina del Milan? Per i bookmaker sembrano non esserci dubbi tanto da quotarlo 1,15 volte la posta come successore di Pippo Inzaghi. Molto più staccati Unai Emery a 3,50 e Antonio Conte fermo a 5. Insomma, per il mondo delle scommesse l'allenatore di Reggiolo sarebbe già seduto sulla panchina di San Siro. La società rossonera ci spera e aspetta la risposta di Carletto dopo l'addio al Real Madrid.