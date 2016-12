Milan-Honda, è divorzio: l'addio già a gennaio

Il posto nell'undici titolare lo aveva in realtà già perso. E non per un cambio di modulo. Semplicemente contro Genoa e Napoli Honda era rimasto in panchina per scelta tecnica, perché le sue prestazioni sulla trequarti fin lì non erano state sufficienti. In primis per Mihajlovic. E cioé per chi a conti fatti non solo può ma soprattutto deve decidere. Poi, tanto per complicare la sua delicata situazione, il giapponese ha pensato bene di entrare a gamba tesa nei confronti della società nel corso di un'intervista rilasciata ai media nipponici che certo a Milanello non è stata accolta bene.



Intendiamoci, libertà piena di espressione e parola ma i toni decisamente molto duri (in sostanza "si investa oppure ci si ridimensioni") non potevano non incrinare ulteriormente un rapporto già non granitico. Aria di divorzio, dunque: consensuale, tutto sommato. Honda cerca nuovi stimoli - la Premier lo tenta, il Valencia lo vorrebbe in Spagna - il club rososnero non lo considera una pedina intoccabile -tutt'altro ora come ora - e Mihajlovic sembra aver voglia di rivederlo solo per chiedergli spiegazioni su quelle pesanti dichiarazioni post-Napoli. Un'uscita, insomma, per nulla gradita. Preludio oggi di un'altra uscita: questa, evidentemente, a tutti di certo più gradita.