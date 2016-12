Milan, Gullit a San Siro: "Una volta c'era traffico..." 

17:05 - "Una volta per venire a San Siro c'era un traffico della Madonna... Ora niente, non c'è gente. Spero che i tifosi abbiano pazienza e vengano ancora a dare una mano alla squadra". Lo ha detto arrivando allo stadio per assistere alla sfida contro il Cesena l'ex rossonero Ruud Gullit, abituato, quando con il Milan vinceva tutto a cavallo fra gli anni '80 e '90, a giocare davanti a un pubblico ben più numeroso dei circa ventimila spettatori delle ultime partite casalinghe. "Voglio vedere il Milan con i miei occhi, sono qui con mio figlio che non è mai stato a San Siro", ha detto Gullit, mostrando di comprendere le difficoltà di Filippo Inzaghi: "Un allenatore ha bisogno anche di entrare nel momento giusto, quando non ci sono i grandi campioni è difficile per un tecnico. Ora è il momento dei giovani, spero che riescano a crescere dei talenti. Il Milan ha bisogno di un po' di tempo, è stato al top per 25 anni". Poi l'abbraccio con l'ad Galliani.

