Milan-Genoa 2-1: Bacca e Honda firmano i tre punti

LA PARTITAPoteva finire con tanti cuoricini e sorrisi in casa Milan, invece la sfida di pranzo di San Valentino contro il Genoa si è quasi trasformata in un incubo che ha fatto infuriare Mihajlovic. Incontenibile e rabbioso, il tecnico serbo ha catechizzato i suoi a fine partita rei di aver messo in discussione con uno sciagurato recupero una partita dominata e poi vinta 2-1. Una ventata di adrenalina e paura dopo il gol di Cerci con la collaborazione di tutta la difesa rossonera, arrivato dopo novanta minuti abbondanti di tranquillità. A bocce ferme però contavano i tre punti e sono arrivati rilanciando ancora una volta le ambizioni europee del Milan.



A far superare l'ennesima prova del nove che il calendario ha messo di fronte agli uomini di Mihajlovic sono stati i soliti noti, i trascinatori di questo periodo positivo. Honda su tutti, sempre defilato a sinistra ma protagonista assoluto nelle due azioni vincenti. Proprio da un'azione caparbia del giapponese, bravo a tenere in campo un pallone che sembrava ormai perso, è arrivato il gol del vantaggio già al 4' al primo affondo. Il cross da destra spizzato da Niang è arrivato sui piedi di Bacca che, completamente solo, ha trafitto Perin. Un gol avanti la partita rossonera si è messa sui binari preferiti costringendo il Genoa a fare la partita, ma chiudendo ogni sbocco davanti all'evanescente Matavz e alle ali Suso e Laxalt. Di contro Bonaventura e Antonelli a sinistra hanno scavato il solco, ma senza trovare lo spunto decisivo per chiudere il match.



Giocata che per fortuna di Mihajlovic è arrivata a metà ripresa dopo un paio di tentativi di Romagnoli e Bonaventura andati male. Il jolly lo ha pescato ancora una volta Honda, migliore in campo, con un sinistro da venticinque metri che sorprende Perin per il 2-0. Un colpo che fa sparire il Genoa dal campo e regala ai rossoneri un finale di gara di assoluta tranquillità, con un palo clamoroso al volo di Montolivo e con Mihajlovic a rispolverare Menez dopo otto mesi di assenza per i problemi alla schiena. Il francese anziché Balotelli, confinato ai tre minuti finali che, non certo per colpa sua, si trasformano in incubo quando al 92' Donnarumma respingendo male in area ha impennato il pallone per il gol dell'ex di Cerci. Da lì in poi si sono sentite solo le urla di Mihajlovic, di rabbia e paura per un harakiri questa volta soltanto sfiorato.