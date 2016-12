Milan, Gattuso: "Non vedo una linea, serve onestà con i tifosi"

13:22 - Rino Gattuso prova a dare un po' di speranza ai tifosi del Milan e soprattutto analizza la prima, difficile, avventura di Inzaghi alla guida dei rossoneri. "Quando sei giovane, se non ci sbatti i denti, fai fatica a capire. Ci sono passato anch'io. Quando sei giovane e ti propongono il Milan, non puoi dire di no. Un allenatore deve però fare esperienza e l'esperienza non si compra. Secondo me è stata una mossa affrettata per entrambi", ha detto.

La verità, però, è che tante colpe di questi risultati ricadono sulla società e non sull'allenatore. "Dopo 25 anni ci può stare un momento negativo - la sua opinione a Radio Rai - . Il presidente Berlusconi ha investito molto e vinto tanto, oggi resto perplesso di fronte al fatto che non vedo una linea. Si vive un po' troppo alla giornata. Vedo che i giovani vengono venduti e vengono presi i giocatori a parametro zero. L'importante è essere onesti con i tifosi. Il momento di flessione ci può stare, ma l'importante è essere chiari".