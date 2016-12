Milan, Galliani: "Vincerle tutte? Quella del presidente era una provocazione"

Galliani ha parlato anche dei 30 anni dell'era Berlusconi: "Abbiamo avuto tanti allenatori ma tre hanno fatto la storia e questi sono Sacchi, Capello e Ancelotti. Con tutto il rispetto per gli altri, ma i periodi con questi tre sono stati fantastici. Il Milan più bello comunque è stato quello di Sacchi che è un grande esteta del calcio. Futuro al Milan per Totti? No, noi abbiamo cercato di prenderlo quando era ragazzo. Quest'anno fa 40 anni e il calcio purtroppo è uno sport dove non si riescono a mantenere i livelli di un po' di anni prima. Non conosco le vicende e non voglio entrare in polemica, la nostra politica è quella di prendere giovani e italiani. Abbiamo sei giocatori che arrivano dal nostro settore giovanile e andiamo avanti su questa strada".