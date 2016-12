Milan, Galliani: "Torres non è al 100%, ma è un campione"

17:46 - Adriano Galliani ha cercato di smorzare il caso Torres in casa Milan. "Torres non è al 100%, ha ancora problemi alla caviglia, ma è un campione e sono convinto sia stato penalizzato dall'infortunio", ha detto l'ad rossonero nella sede della Lega di Serie A. Domenica, quindi, potrebbe giocare Pazzini? "Non dovete chiederlo a me. Lui non mi ha mai chiesto di andare via e non ho mai avuto intenzione di cederlo".

Sulle parole di Mexes: "Anche Mexes sta facendo bene, l'ho visto un po' incazzato. Ma io sono un vecchio dirigente e mi preoccupo piuttosto quando i giocatori non si incazzano". Per il Milan inizia un periodo difficile in campionato: "Abbiamo quattro partite toste contro squadre della parte sinistra della classifica". E sul mercato: "Abbiamo 28 giocatori in rosa, siamo a posto".



"Per Sacchi le porte del Milan sono sempre aperte. Sono anni che spero che collabori con noi, e' un desiderio sia del presidente Berlusconi sia mio. Emotivamente non e' mai andato via, una figura come lui ci sarebbe utilissima. Dipende solo da lui", ha aggiunto Adriano Galliani prima dell'assemblea di Lega Serie A, il giorno dopo l'incontro a Milanello in cui è stato presentato il progetto per le giovanili "Modello Milan" evento a cui è stato invitato lo stesso Sacchi.