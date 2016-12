Milan, Galliani torna alla carica per Cerci 

14:37 - VIcinissimo l'estate scorsa dopo un lungo corteggiamento. Ora nuovamente nel mirino del Milan. In un mercato come quello di gennaio che per i rossoneri dovrebbe essere più che altro fatto di prestiti secchi o con obblighi di riscatto dilazionati nel tempo, i rossoneri tornano prepotentemente a sondare il terreno per Cerci, già obiettivo dell'Inter di Mancini. All'Atletico Madrid proposto una scambio di prestiti con Torres al momento rifiutato.

Per ora un primo approccio, una prima proposta - per quanto suggestiva vista l'ipotesi di un ritorno di Torres al Vicente Calderon - non accettata però dall'Atletico Madrid. Nel concreto anche una pista di mercato da cui è possibile dedurre che 1) a gennaio il Milan cercherà un esterno offensivo 2) l'operazione dovrà essere a costo zero o quasi e 3) la rotta di collisione con l'Inter è chiara, visto che anche i nerazzurri dovranno operare senza particolari esborsi.



Impatto zero sul bilancio come, più o meno, avrebbe anche l'operazione Pasqual, anche questa revival di quanto già provato ad agosto. L'esterno sinistro della Fiorentina piace a Galliani e piace a Inzaghi: idea vecchia, pista concreta.