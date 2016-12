Milan, Galliani: "Se slitta il closing, a gennaio gestirò io il mercato"

In casa Milan non c'è ancora una data ufficiale per il closing, che potrebbe slittare al 2017 e, in tal caso, a condurre il mercato invernale sarebbe come sempre Adriano Galliani: "Con le regole attuali sarò io a gestire il mercato e qualsiasi operazione dovrà essere condivisa dalla Sino-Europe Sports - spiega l'a.d. rossonero a Premium Sport -. Noi faremo le proposte, se i potenziali acquirenti non le accettano non si fanno".