Milan, Galliani: "Per l'Europa possiamo farcela, Firenze non è decisiva per Inzaghi"

13:11 - "Il gol del Verona è duro da digerire ma ci riprenderemo". Parola dell'ad del Milan Adriano Galliani all'arrivo alla Permanente di Milano per il Charity Dinner organizzato da Fondazione Milan. "L'Europa? Possiamo farcela, ma non mi piace parlare del futuro, bisogna lavorare e fare meglio di quanto abbiamo fatto fino adesso. Con la Fiorentina sarà una partita importante. Decisiva per Inzaghi? Macchè. Sorrideva quando è arrivato? Allora va bene".

Galliani è tornato sulla gara contro il Verona: "Andava benissimo fino al 94' e 15 secondi, poi abbiamo subito questo gol duro da digerire, ma ci stiamo riuscendo e ci riprenderemo. Anche se con un pizzico di buona sorte la partita di sabato l'avremmo portata a casa. Ora ci attendono dodici finali, Firenze è importante ma ora sono tutte sfide importanti".



Dopo aver posato per alcune foto insieme a Galliani e ai ragazzi che beneficeranno dei progetti della onlus rossonera, in quanto presidente della Fondazione è toccato a Barbara Berlusconi illustrare i nuovi progetti. "Da oltre 12 anni abbiamo deciso di mettere lo sport al centro di tutto, come strumento di educazione, di crescita, di rispetto. Come fonte di valori per combattere il disagio e favorire l'inclusione sociale. Sentiamo ogni giorno il dovere e la responsabilità di investire sul talento e sulle potenzialità di ragazzi che hanno bisogno del nostro aiuto e ai quali offriamo un percorso di crescita umana e professionale", ha detto davanti agli ospiti della serata di beneficenza, fra cui il governatore della Lombardia Roberto Maroni. Il ricavato dell'evento è a favore degli interventi della onlus, a supporto di persone che vivono e affrontano difficoltà sociali e culturali.