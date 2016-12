Milan, Galliani: "Non stiamo pensando a Pellegrini"

Manuel Pellegrini prossimo allenatore del Milan? E' arrivata la smentita di Adriano Galliani. Nel pre-partita del match con il Frosinone l'ad rossonero, a Premium Sport, ha spiegato: "Al momento non ci stiamo assolutamente pensando, lasciamo finire questa stagione poi vedremo, con la speranza che rimanga Brocchi". No comment sulla presunta cessione ai cinesi: "Non parlo di questo. Nuovi proprietari all'Inter? Non so nulla".