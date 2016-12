Milan, Galliani: "Non pensiamo di cambiare Inzaghi" 

23:41 - Adriano Galliani prova a rassicurare Inzaghi. "Nessuno sta pensando di cambiare allenatore. Inzaghi ha un contratto per la prossima stagione, poi sapete com'è fatto il calcio, tutto dipende dai risultati. Non era in pericolo, ma una vittoria allunga la vita", ha detto l'ad del Milan. Sul caso Cerci: "In attacco stanno bene tutti, poi ci sono le scelte tecniche, verrà utile. Le compagne non le commento, i regolamenti interni non riguardano loro".

"Ora serve continuità. Eravamo partiti bene, con un ritmo da Champions che poi è calato. Ci sono rimpianti ma così è", ha aggiunto. L'ad ha evidenziato il peso degli infortuni ("sono stati terribili") nell'andamento del Milan. "Non mi sono dato spiegazioni, ma pochi sono di natura muscolare ed è cominciato tutto a metà gennaio. Il centrocampo di domenica ha giocato insieme solo due partite, forse le migliori della nostra stagione - ha spiegato -. Mi chiedo cosa sarebbe successo se non fossimo intervenuti sul mercato in difesa a gennaio: avremmo dovuto far giocare dei Primavera. Spero che almeno si riconosca la tempestività". Serve l'aiuto di San Siro: "Lo stadio tornerà pieno quando la squadra tornerà a fare grandi risultati. I nostri tifosi erano abituati a un grandissimo spettacolo e faticano ad abituarsi alla realtà attuale".