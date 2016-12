Milan, Galliani: "La panchina di Miha è saldissima"

A margine della consegna del " Premio Giacinto Facchetti-Il Bello del Calcio ", Galliani ha fatto il punto della situazione. "Abbiamo fatto 11 punti nell'ultimo segmento - ha spiegato -. La panchina di Sinisa al momento è saldissima". Su Donadoni , vincitore del premio: "Non è mai stato vicino alla panchina rossonera, ma in futuro chissà". Capitolo Balotelli : "Operazione? La decisione l'abbiamo presa". E scherza su Ibra: "Raiola non lo conosco".

Nelle ultime settimane il Milan si è rimesso in carreggiata, per la felicità di Galliani. "Se avessimo pareggiato con la Lazio e vinto con l'Atalanta sarebbe stato un cammino perfetto, ma è meglio aver battuto la Lazio, molto spesso però ci si ricorda solo dell'ultima partita..." ha commentato l'ad rossonero.



Sabato c'è l'ostacolo Juventus. "Dal punto di vista del gioco speriamo di ripetere la prestazione fatta con la Lazio".



Sul premio Facchetti consegnato a Donadoni. "E' stato un interprete straordinario del Milan di Sacchi e Capello. Al di là delle qualità tecniche, lui per molti versi assomiglia a Facchetti, hanno in comune l'eleganza e i modi di fare. I giudici hanno proprio azzeccato la scelta".



Galliani trova anche il modo di scherzare quando si parla di Ibrahimovic: "No comment, non conosco Raiola".



Poi torna immediatamente serio quando si parla della strage di Parigi: "I fatti di Parigi sono terribili, qualunque essere umano poteva essere coinvolto, ragioneremo tutti assieme per capire cosa dobbiamo fare".