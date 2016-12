Milan: Galliani in visita a Berlusconi ad Arcore

Niente riunione di Lega per Adriano Galliani: l'ad del Milan ha fatto tappa ad Arcore da Silvio Berlusconi. Una visita di cortesia che è stata anche l'occasione per parlare di mercato, dopo il viaggio in Spagna dell'amministratore per cercare di strappare Musacchio al Villarreal, e della cessione vicina della società ai cinesi. Galliani ha informato il presidente rossonero sulla situazione anche di Bacca e Zielinski.