Milan, Galliani: "Balotelli si è scusato per il rigore sbagliato"

Mario Balotelli ha fatto mea culpa per il rigore sbagliato nel 3-3 del Milan contro il Frosinone. Lo ha rivelato l'ad rossonero Adriano Galliani evitando però ogni commento sulla partita di ieri ("Zero paroline"). "Per dare un'idea di come è cambiato Balotelli vi dico che ieri, 15-20 minuti dopo la partita, mi ha telefonato e mi ha chiesto scusa per aver sbagliato il rigore. Ieri è stato sfortunato, ha sbagliato un rigore e preso una traversa al 94'".