Milan, Galliani dopo il derby: "C'è da piangere" 

10:51 - E' stato un brutto derby e il Milan ha fatto peggio dell'Inter. Da una parte la rabbia dei nerazzurri contro l'arbitro, dall'altra l'umore nero dei rossoneri. In tribuna Adriano Galliani ha mostrato un'espressione cupa e dopo lo 0-0 ha commentato, con una tristezza infinita, la partita con alcuni tifosi: "C'è poco da dire, c'è da piangere... D'altronde c'è poco da aspettarsi da chi è nono e decimo in classifica".

Volto scuro e via a casa senza parlare coi giornalisti perché in fondo, come ha ammesso con alcuni tifosi, c'era poco da dire. La prestazione della squadra di Inzaghi non è stata all'altezza per lunghi tratti del derby. Poche idee, poca cattiviera: è questo quello che si recrimina ai rossoneri. Doveva essere la gara della svolta e, invece, è stato un clamoroso passo indietro per un finale di stagione in crescendo. Ora con l'addio all'Europa, a questo punto la classifica non conta più nulla, le ultime partite saranno solo per l'onore. Molti giocatori sono chiamati a conquistarsi la riconferma, mentre per Pippo il destino sembra essere già segnato. Qua non si tratta di salvare la panchina rossonera (l'addio sembra essere più vicino), ma di non gettare al vento la sua carriera da allenatore.

Il tutto nell'incertezza societaria con Sivlio Berlusconi che sta valutando la cessione a Mr. Bee. Il thailandese è atteso in Italia fra pochi giorni e per molti è pronto a chiudere l'affare con le firme. Ancora nessuna conferma, ma si naviga a vista. Il futuro è un grosso punto di domanda e anche Adriano Galliani non ha le risposte.