Milan, Galliani: "Con Mancini all'Inter avremo qualche difficoltà in più"

17:48 - "Mancini? Lo dicono le statistiche europee: quando c'è un nuovo allenatore c'è sempre una scossa che dura 2-3 settimane e poi le cose tornano nella normalità. Ci sarà per noi qualche problema in più. Una scossa la darà all'Inter". In vista del derby di domenica, l'ad del Milan Galliani 'teme' il cambio di panchina in casa nerazzurra. "Speriamo che presto il derby torni a valere di nuovo per lo scudetto", ha detto intervenendo in 'Gazzetta'.

"Inzaghi è in una situazione molto diversa da quella in cui era Mazzarri, Inzaghi è molto amato dai tifosi, e quindi non credo che potrà avere dei problemi", ha aggiunto Galliani in occasione della consegna del Premio Facchetti nella sede della 'Gazzetta'. E ancora: "El Shaarawy e De Sciglio? Ho visto un ottimo El Shaarawy e anche un buon De Sciglio: Stephan può fare bene nel derby. Poi un retroscena su Totti, che ha ricevuto il Premio dedicato al grande campione dell'Inter: "Abbiamo provato a prenderlo quando era ragazzino, lo sa anche lui, ma non ci siamo riusciti".



Sui disordini durante Italia-Croazia: "Criticare è facile, difficile è fare. Non mi sento di muovere critiche. Come è possibile far entrare petardi e fumogeni? Non lo so, sono domande da rivolgere alla Polizia, a chi controlla l'ordine pubblico e fa fatica a mantenerlo. E' stato molto brutto. Il 98% delle persone allo stadio sono tranquillissime".