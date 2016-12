Milan, Galliani chiude a Khedira: "Non arriverà" 

13:34 - "Samir Khedira è un grandissimo giocatore che mi piace molto, ma non verrà al Milan". A parlare è Adriano Galliani che spiega anche il perché: "Ha richieste d'ingaggio troppo elevate". L'ad rossonero poi fa il punto sul momento della squadra: "Inzaghi ha certamente il vento a favore: questo ambiente lo aiuta. Lui era amatissimo come giocatore e lo è anche da allenatore. La chimica è scoppiata con la Lazio, dal primo minuto, tra Pippo ed il pubblico".

"Il bilancio di quanto fatto dal Milan e' buono. Stiamo vivendo un momento positivo sia a livello societario che tecnico: c'è una grande coesione a cui ha contribuito molto il presidente Berlusconi con le sue visite. Lo spirito e' migliore rispetto a quello dello scorso anno e sono fiducioso. Inzaghi ha la tifoseria a favore e la chimica con la squadra e' scoccata fin dalla prima partita". E' soddisfatto l'ad del Milan Adriano Galliani di quanto fatto finora dalla squadra rossonera, che ha "sempre come obiettivo la Champions League". "Difesa? l'ultima partita non abbiamo preso gol, è un bel segnale perché il campionato lo vince sempre chi subisce meno", ha detto Galliani, che si è detto ancora una volta favorevole alla moviola in campo: "Sono sempre stato molto favorevole alla tecnologia, in tutti gli sport viene utilizzata. Abbiamo gli strumenti, utilizziamoli".