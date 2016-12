Milan, Galliani: "Balo vuole restare, ma..."

Tanti gli argomenti toccati da Adriano Galliani a due giorni dalla sfida di San Siro contro la Juventus. "Se vincono lo scudetto, ci sarà anche una terza occasione oltre a sabato e alla finale di Coppa Italia, la Supercoppa Italiana - ha spiegato -. Ora pensiamo alla prima, non possiamo affidarci alla roulette russa della finale, dobbiamo cercare di conquistare l'Europa attraverso il campionato".



Le indiscrezioni su un futuro di Mihajlovic lontano da Milanello non si placano. "A mister Mihajlovic siamo vicini e compatti, intanto l'abbiamo scelto, è qui e ha due anni di contratto. I rumors non si riescono a frenare, lasciamo tranquillo Sinisa a lavorare. Certamente la squadra è con lui, dopo 30 anni mi accorgo se la squadra è con o contro l'allenatore: come tutte le cose, bisogna fare dei punti e dei risultati".



L'amministratore delegato ha parlato del colloquio avuto con la squadra, sempre più in caduta libera. "Avevamo 4 partite contro le 4 squadre che ci precedono, abbiamo vinto contro Fiorentina ed Inter e pareggiato a Roma e Napoli, contro le squadre che erano dietro di noi abbiamo perso una marea di punti. E dopo le 5 soste previste dalla FIFA, abbiamo fatto 1 punto in 5 partite - ha dichiarato -. Avessi avuto un'idea del perché succeda questo sarei andato in giro con il bastone, me lo sto chiedendo e lo sto chiedendo all'allenatore e ai giocatori. L'anno scorso dicevano che eravamo deboli e perdevamo punti con le grandi, quest'anno va al contrario. E' difficile capire, ci sono giocatori che l'opinione pubblica dice siano scarsi, poi vanno via e fanno bene. Io dico sempre le stesse cose, inutile che mi ripeta sulle qualità della rosa: questa rosa vince con le grandi e perde con le piccole. Come dice il mio amico Marzullo, ha fatto una domanda e si dia una risposta da solo"