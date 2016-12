Milan, Galliani bacchetta Balotelli: "Mario deve fare di più"

Nel prepartita di Chievo-Milan, Galliani bacchetta Balotelli, lasciato ancora in panchina da Mihajlovic. "Mario si comporta perfettamente fuori dal campo, ma in campo non sta rendendo come speravamo - ha detto l'ad rossonero a 'Serie A Live' su Premium Sport -. Speriamo si riprenda e torni a far vedere le cose che faceva in campo anni fa". "In questo momento, deve dare di più: i discorsi sul suo futuro li rimandiamo a quest'estate", ha aggiunto.