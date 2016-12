24 ottobre 2016 11:50 Milan, Galliani a Tiki Taka: "Locatelli come Rivera, Donnarumma erede di Buffon" Lʼad rossonero intervistato dal direttore Brachino: "Speravo in un Milan secondo"

La vittoria contro la Juventus ha confermato il secondo posto in classifica per il Milan di Montella, trascinato dai baby fenomeni Locatelli e Donnarumma. "Più che aspettarmi il secondo posto, ci speravo - ha ammesso Galliani a Tiki Taka -. Lo dico dall'anno scorso che avevamo una rosa superiore alla classifica. Locatelli mi ha ricordato Rivera per il gol alla Juve, spero possa fare la stessa carriera. Donnarumma? E' l'erede di Buffon".

Intervistato dal nostro direttore Claudio Brachino in esclusiva per il programma condotto da Pierluigi Pardo, Adriano Galliani ha elogiato la gioventù rossonera che sta trascinando il Milan in posizioni di alta classifica: "Il gol di Manuel mi ha subito fatto tornare in mente Rivera che nel '61 segnò alla Juventus a diciotto anni. Auguro a Locatelli di ripercorrere quella carriera". Contro i bianconeri però sono state decisive anche le parate di Donnarumma, ancora una volta: "Credo che sarà l'erede di Buffon anche se Gigi è ancora un grandissimo portiere. Mi auguro e sono convinto che sarà un giocatore del Milan ancora per molti anni". Galliani poi ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa guardando la classifica: "Più che augurarmi un Milan secondo a due punti dalla Juventus, ci speravo. E' dall'anno scorso che continuo a dire che la rosa rossonera è superiore alla classifica che avevamo".

L'INTERVISTA INTEGRALESul Milan giovane e italiano voluto da Berlusconi: “L’idea ci è venuta qualche anno fa quando abbiamo capito che i fatturati dei top club europei erano tali che non si poteva competere con loro se non seguendo questa linea. L’ultimo Pallone d’Oro che ha giocato in Italia è stato Kakà nel 2007 quando era da noi. Una volta tutti i Palloni d’Oro giocavano in Italia, la Serie A era un campionato d’arrivo, adesso è un campionato di passaggio. Quindi abbiamo intuito che se volevamo tornare grandi l’unico modo per farlo era attraverso la ‘cantera’ e abbiamo iniziato quello che si sta vedendo oggi. Purtroppo giocatori da 70-80-100 milioni non possono più essere comprati dai club italiani”.



Sui tifosi che dovrebbero seguire la squadra anche quando le cose non vanno bene: “Dovrebbe essere così però è chiaro che il tifoso vuole vedere vincere la propria squadra, è umano. Evidentemente se il Milan non fosse stato secondo non ci sarebbe stato il tutto esaurito contro la Juve. Milan-Juve è tornata ad essere una sfida di sempre. La Juve è la squadra che ha vinto di più in Italia ma noi siamo la squadra italiana che ha vinto di più in Europa: questa sfida è tornata ad essere una gara tra la seconda contro la prima e ha fatto tornare a San Siro questo pubblico straordinario”.



Sul closing e il cambio di proprietà: “Per quanto mi riguarda non ci penso. Il mio sogno è il Milan, continuo ad andare avanti come ho sempre fatto, bene o male, e così continuerò fino all’ultimo giorno. Non penso assolutamente al closing. Penso al Genoa, al Pescara, al Palermo e penso all’Inter. Tutto il resto viene dopo. Continuo a sognare il Milan, dal giorno in cui non sarò più al Milan penserò ad altri sogni ma al momento tutte le mie energie psico-fisiche sono concentrate sul sogno che sto vivendo. E quel tiro di Locatelli ha assolutamente realizzato un sogno”.



Sul Milan secondo a due punti dalla Juve: “Più che aspettarmelo ci speravo. L’anno scorso sfidavo le ire di tutti i giornalisti perché continuavo a dire che la nostra rosa era superiore alla classifica che avevamo e quindi ci speravo, però francamente non immaginavo una posizione di classifica così importante ad oggi. Le mie esultanze contro la Juve? E’ stato un urlo di gioia ma io sono un grande tifoso, non ho retro pensieri. Le mie due esultanze sono diverse, una in occasione del gol annullato alla Juve e l’altra dopo la grande parata di Donnarumma”.