Milan, Franco Baresi: "Mihajlovic ha qualità giuste, usciremo dalla crisi"

Milan e Inter hanno presentato all'Expo il prossimo Trofeo Berlusconi e proprio dall'esposizione universale è arrivata la difesa di Franco Baresi alla gestione tecnica: "Torino non è un campo facile - ha ammesso la bandiera rossonera -, ma il Milan ha il tempo per riprendersi. L'Olimpico però è una tappa importante per recuperare fiducia. Mihajlovic ? Ha le caratteristiche giuste per allenare il Milan, col tempo usciremo dalla crisi".

"Sinisa ha fatto un'esperienza positiva alla Sampdoria e ha tutte le qualità per allenare una buona rosa - ha proseguito l'ex numero 6 rossonero -. Con il tempo ci tireremo fuori dalla crisi, ma quella di sabato col Torino è una tappa importante". Baresi ha poi parlato anche di Romagnoli: "E' uno dei talenti italiani più interessanti - riporta MilanNews.it -, è molto giovane e ha di fronte un futuro importante. Ha qualità e personalità, toccherà a Mihajlovic scegliere il compagno di reparto in base a chi gli darà più garanzie".

Sabato sera ci sarà la sfida in casa del Torino che davanti al proprio pubblico ha sempre vinto: "Dobbiamo fare risultato, anche perché a inizio campionato non pensavano di essere in questa posizione. Il Milan ha ampi margini di miglioramento, bisogna essere positivi e fiduciosi perché serve tempo per ricostruire una squadra fortissima, ma di sicuro possiamo tornare competitivi. Abbiamo cambiato tanto, compreso l'allenatore e siamo solo all'inizio del campionato".

Il prossimo Trofeo Luigi Berlusconi sarà un derby con l'Inter: "Mi auguro che ci sia una bella partecipazione, noi ci teniamo molto e anche il presidente. Il derby non è mai una partita come le altre. Loro hanno fatto qualche punto in più, ma la migliore Inter non si è ancora vista così come il miglior Milan. Milano deve tornare protagonista".