Milan, Franco Baresi compie 56 anni

Compleanno in Cina per Franco Baresi. Lo storico capitano del Milan compie 56 anni e ha festeggiato con la squadra rossonera delle Vecchie Glorie. Torta di compleanno rigorosamente rossonera e candelina spenta davanti agli amici ed ex compagni Massaro, Maldini, Panucci, Seba Rossi e tutti gli altri.