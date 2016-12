Milan, Filippo Galli: "Mai più al Torneo di Viareggio"

20:47 - Il Milan Primavera, campione nel Torneo di Viareggio 2014 quando in panchina sedeva Pippo Inzaghi, ha esordito con una sconfitta contro il Psv Eindhoven nell'edizione 2015. A far scalpore, però, non è la partita ma le dichiarazioni del responsabile del settore giovanile Filippo Galli: "Credo che la nostra esperienza al Viareggio terminerà con questa stagione", le sue parole al fischio finale della sfida persa contro gli olandesi. Il motivo di questo sfogo? Il terreno di gioco, in condizioni davvero pietose dopo il maltempo degli scorsi giorni.

"Il campo era veramente indegno per una manifestazione del genere - ha spiegato Galli -. Indegno per chi come noi prova a giocare a calcio e a proporre gioco. Non è una reazione a caldo per il risultato, semplicemente non possiamo venire a giocare su questi terreni. Per noi che proponiamo gioco è assurdo, ma credo anche per il movimento giovanile calcistico italiano". Parole che fanno riflettere.



