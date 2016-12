Milan: escluso il ritorno di Mihajlovic

E' da escludere oggi il ritorno di Sinisa Mihailovic. Dopo la lunga telefonata di Adriano Galliani al presidente Silvio Berlusconi, al termine della partita di Verona, sono subito circolate voci circa un possibile clamoroso ritorno dell'allenatore serbo sulla panchina rossonera. Eventualità che i dirigenti del Milan escludono categoricamente, anche se non in maniera ufficiale. Sarà Cristian Brocchi che, salvo imprevedibili ripensamenti, guiderà la squadra fino a fine maggio. E' certo invece che regna l'incertezza per quanto riguarda la prossima stagione. La posizione dell'attuale tecnico dipende dalle prossime partite, ma un brutto colpo alle sue speranze è stato sferrato a Verona, dove ancora una volta il Milan ha confermato di non essere squadra da 4-3-1-2. Il suo futuro, però, è legato soprattutto alla decisione di Silvio Berlusconi per quanto riguarda la vendita della società. Il gruppo cinese interessato all'acquisto del pacchetto di maggioranza si dice sia a Roma in attesa delle decisioni del presidente per il futuro assetto del club. I prossimi giorni e le prossime settimane saranno decisive e non solo per Brocchi.