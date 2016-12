Milan: El Shaarawy torna e... resta?

Stephan El Shaarawy potrebbe tornare al Milan per... restarci. E' questa l'ultima idea clamorosa, come riporta il nostro Carlo Pellegatti, in casa rossonera vista la partenza di Luiz Adriano per la Cina. Il Faraone non rientra più nei piani del Monaco e Galliani non gli ha ancora trovato una sistemazione: congelata la pista Roma con l'arrivo di Spalletti, poco concreta quella che porta alla Fiorentina. Così ElSha potrebbe tornare utile a Mihajlovic sia in attacco, sia a centrocampo per la fascia sinistra come prima alternativa a Bonaventura.



Con la cessione di Luiz Adriano si è liberato un posto in attacco e, viste le incognite sulle condizioni fisiche di Balotelli, Menez e Boateng e l'imminente partenza di Cerci, la permanenza del Faraone eviterebbe a Galliani di intervenire ancora sul mercato trovandosi già in casa il rinforzo a costo zero. L'ad sta valutando insieme allo staff tecnico la situazione e sono attesi sviluppi nei prossimi giorni: o arrivano soldi o sarebbe inutile cederlo in prestito con la formula legata del riscatto legato alla presenze.