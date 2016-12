Milan: El Shaarawy titolare a Verona, recuperato Bonaventura

16:19 - Prosegue il lavoro del Milan in vista della trasferta col Verona, in programma domenica alle 15. Inzaghi è alle prese col dubbio Menez, che sta cercando di recuperare dal risentimento muscolare alla coscia destra. Ecco perché è molto probabile il rientro dal 1' di El Shaarawy, mentre Torres, Bonaventura (smaltito l'edema alla coscia) e Honda si giocheranno gli altri due posti del tridente d'attacco.

Inzaghi, per Verona, avrà a disposizione anche Saponara, che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'operazione al ginocchio destro e, dunque, è convocabile. Rimane invece in dubbio la presenza di Diego Lopez, il cui recupero è comunque quasi completo.



Bisognerà attendere una decina di giorni per van Ginkel, che era finito k.o. durante il match con l'Empoli. Il centrocampista ha ripreso a correre ma non dovrebbe essere pronto prima della gara con la Fiorentina in programma il 26 ottobre.