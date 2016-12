Milan, El Shaarawy: "Lavoro per tornare grande"

13:02 - Sulle strada del lento recupero dall'ennesimo infortunio, Stephan El Shaarawy cerca di essere ottimista. "Sto bene, sto meglio, sto recuperando bene. Sto vivendo questo infortunio in maniera più tranquilla e serena perché ho già vissuto un’esperienza del genere in passato e quindi l’ho metabolizzata meglio. Il mio obiettivo è di tornare grande per il Milan e per me stesso", ha detto l'attaccante rossonero.

Quello stesso Milan al quale si sente legato nonostante le voci di mercato. "Ricevere l’interesse di altri club di fa piacere, ma il mio obiettivo ora è solo quello di tornare a giocare", ha precisato a Sky. Sul momento del Milan: "Passiamo da grandi prestazioni contro le grandi squadre a prestazioni deludenti con le piccole. Dobbiamo ripartire dalla partita giocata domenica contro il Cesena e cercare di fare più punti possibili perché l’Europa è un traguardo ancora possibile". El Shaarawy, poi, chiede di dare tempo a Inzaghi per mostrare il suo valore. "Credo che per lui sia un’esperienza molto dura, è il suo primo anno in una grande squadra. Ha bisogno di tempo, lui ci mette grande impegno e voglia. Gli serve solo un po’ di tempo, ma è un allenatore con le idee chiare e una grande persona", la sua difesa. Un'ultima battuta sui social, dopo che in questi giorni si è discusso delle critiche lanciate dalla compagna di Cerci: "Li uso spesso perché secondo me è giusto che ci sia una relazione con i tifosi. Con i miei fan ho un bel rapporto".