Milan, El Shaarawy: "Fiorentina fondamentale per Inzaghi e per la squadra"

19:26 - Costretto a fare da spettatore dall'ennesimo infortunio, Stephan El Shaarawy difende Inzaghi e i compagni del Milan in questo momento difficile per i rossoneri. "Tutti abbiamo delle responsabilità, ognuno ha le sue colpe. Tutti sappiamo che potevamo, e adesso dobbiamo, dare di più", ha detto il Faraone. La Fiorentina sarà decisiva per il futuro dell'allenatore? "Sarà fondamentale per lui e per tutto il Milan".

"E' una stagione molto difficile, abbiamo iniziato bene poi col tempo la situazione si è complicata - ha aggiunto - . Mancano 12 partite e dobbiamo salvare la stagione giocando in maniera dignitosa. In questo gruppo ci sono degli uomini veri e dobbiamo chiudere meglio la stagione, uniti e compatti". L'Europa è ancora possibile? "Adesso non si può parlare di Europa o meno. Dobbiamo fare dodici partite come fossero dodici finali. Inzaghi è un allenatore che dà il 110%, è una persona che si impegna tantissimo. Da giocatore spero che si tolga da questa situazione difficile. La gara con la Fiorentina? E' fondamentale per lui e per il Milan". Infine una battuta sull'interessamento dell'Arsenal che pare sia sulle tracce dell'attaccante: "Il mio obiettivo è rientrare il prima possibile, sicuramente l'interesse dell'Arsenal mi gratifica".