Milan, ecco le maglie 2015-2016 

11:17 - Passionemaglie.it, sito sempre affidabile in materia, ha svelato in anteprima assoluta la nuova maglia del Milan per la stagione 2015-2016. In casa rossonera si torna al classico con le tradizionali strisce rosse e nere della stessa dimensione, sette per la precisione. Colletto a girocollo e sul petto confermato lo scudo crociato di Milano. Anticipazioni, senza foto, anche per le altre maglie. La seconda casacca sarà bianca, accompagnata da un inserto rosso orizzontale e dalle strisce grigie sulle spalle. La terza maglia sarà verde scuro con le strisce di Adidas gialle, in pratica sarà l'inverso di quella attuale.

LA SECONDA E LA TERZA MAGLIA

A svelare quelle che dovrebbe essere la seconda e la terza divisa ufficiale del Milan 2015/16 è il sito "todosobrecamisetas.com". La maglia bianca, a differenza di quella tradizionale rossonera, riporterà il logo della società con un frangia orizzontale nel mezzo rossa e nera, con le bande Adidas sempre in grigio. Verde, invece, la terza maglia con dettagli gialli.