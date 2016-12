Milan, ecco le date di Mr Bee

Ancora due settimane poi verrà ratificato formalmente l'accordo tra Silvio Berlusconi e Bee Taechaubol per la cessione del 48 per cento delle pacchetto azionario dell' Ac Milan, formalmente perchè già dale 22.35 di sabato 1 agosto a Villa Certosa erano state apposte le firme fondamentali del pre accordo tra le due parti. Mr Bee arriverà a milano il 27, il 30 sarà il giorno del closing, ma il broker thailandese non siederà in tribuna a San Siro il 4 ottobre in occasione di Milan-Napoli come avevamo ipotizzato perchè l'1 o 2 ottobre è atteso a Bangkok.

Insomma da quei giorni, come annunciato da Silvio Berlusconi durante la festa dell'esponente di Forza Italia Licia Ronzulli, cominceremo a lavorare insieme per fare un grande Milan. Che i tifosi si augurano possa diventare grande anche in questa stagione nonostante la partenza ad handicap. Le quattro partite prima della sosta - Palermo, Udinese, Genoa e Napoli - dovranno dire tante cose sulla reali possibilità del Milan di essere un protagonista in campionato. Il problema piu spinoso riguarda la figura del trequartista, essenziale nello schema di Mihajlovic, ma fino ad oggi nessuno fra Suso, Honda e lo stesso Bonaventura ha superato l'esame. Rimane forse l'esperimento Bertolacci, che non regala comunque garanzie, e la suggestione Balotelli. L'allenatore serbo ha gia anticipato che non cambiera modulo ma anche il presidente sarebbe certo contento di vedere in campo insieme Bacca-Luiz Adriano e Supermario magari libero di partire da sinistra, bravo nei cross ma soprattutto nel tiro di destro come in occasione del palo. Molti tifosi rossoneri tifano per la soluzione sempre Balotelli in campo: il numero 45 li ha gia riconquistati tutti e non solo per la maglia intrisa del suo sudore mostrata alla curva dell'Inter.