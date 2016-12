Milan, ecco i nomi del gruppo cinese: Sonny Wu e Steven Zheng

In attesa di capire quale sarà il futuro societario del Milan , spuntano i due nomi che sarebbero dietro alla cordata cinese che sta trattando l'acquisto del club. Il primo - come riferito da "Bloomberg" - è quello di Sonny Wu , numero uno della GRS Capital, una società di private equity. Wu sarebbe a capo della cordata e con lui ci sarebbe Steven Zheng , imprenditore cinese con interessi nell'energia solare come Nicholas Gancikoff, l'advisor del gruppo.

Bloomberg, oltre a rivelare i presunti nomi a capo della cordata, rilancia affermando che i cinesi, adesso, punterebbero al 100% del Milan (inizialmente era il 60%), valutandolo 750 milioni di euro, compresi i debiti. Per ora non ci sono conferme, visto che l'unica dichiarazione recente di Sonny Wu annuncia un incontro in programma con Silvio Berlusconi "per stabilire una partnership sui mercati globali", mentre da Fininvest non è arrivato alcun commento.