Milan: è pronto Brocchi. Inzaghi al passo di addio

La decisione nelle prossime ore. Difficile che sia nella notte, meglio attendere il risveglio per decidere. La caduta verticale della squadra nelle ultime 4 partite (2 punti, i pareggi con Samp e Inter, poi i ko con Udinese e Genoa) è allarmante, la prospettiva di Europa League non è nemmeno una speranza.

Per questo sarà giovedì il giorno del giudizio per Pippo Inzaghi/Christian Brocchi. Domenica sera, c'è Napoli-Milan, poi Milan-Roma. C'è di peggio, come calendario?

L'ultima novità: i giocatori dopo la partita hanno deciso di andare ancora in ritiro a Milanello, assieme a Inzaghi e allo staff.