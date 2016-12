24 novembre 2015 Milan e mr Bee: 16 dicembre 2015, segnate questa data Carlo Pellegatti spiega lo stato delle trattative in corso. Il 16 dicembre il Milan compie 116 anni. E il closing...

Questa è la Fiaschetteria Toscana dove il 16 dicembre 1899 venne fondato il Milan. E poi c'è villa San Martino ad Arcore dove il 16 dicembre di 116 anni dopo, piacerebbe a mister Bee firmare il closing, ovvero l'acquisizione del 48% delle azioni del Milan.

Una data simbolica, ma non utopica, perché da Bangkok si sta lavorando per concludere la trattativa entro le prossime tre-quattro settimane. Insomma entro il 2015, come auspicato dal presidente Berlusconi anche se non sono state fissate date o esclusive. Ma è chiaro che l'interesse di un'americana Madison o di un altro gruppo cinese, porterebbe allo slittamento di un altro anno della trattativa.

Mister Bee, e questa è la notizia più piacevole per i tifosi rossoneri, ha fissato questo termine perché vuole un Milan protagonista nel mercato di gennaio, per diventarlo ancor di più in quello estivo. Non sono solo intenzioni quelle del broker thailandese, che ha comprato il 30% della società che gestisce il calcio a 5 in Cina e il 28,5% della Global Legend Series e ha trovato un accordo di 8 anni con il governo cinese per gestire il calcio in 120 aree, il che significa veder crescere 200 milioni di ragazzi dagli 8 ai 18 anni. Le prossime tre-quattro settimane, dunque, saranno calde sul fronte societario.